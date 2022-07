R. Kelly, il suo avvocato sostiene che i diritti costituzionali del cantante siano stati violati (Di lunedì 4 luglio 2022) R. Kelly è stato messo sotto sorveglianza in prigione, per paura che possa tentare il suicidio, e il suo avvocato ha affermato che i suoi diritti costituzionali sono stati violati. R. Kelly si trova in prigione dall'estate del 2019 ma, dopo la sentenza della scorsa settimana secondo cui il cantante rimarrà incarcerato per i prossimi tre decenni, l'ex produttore discografico è stato messo sotto sorveglianza e il suo avvocato sostiene che i suoi diritti costituzionali siano stati violati. Il team di Kelly, incriminato per 10 accuse di abuso sessuale aggravate per un totale di 18 reati federali, tra cui pedopornografia, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 luglio 2022) R.è stato messo sotto sorveglianza in prigione, per paura che possa tentare il suicidio, e il suoha affermato che i suoisono. R.si trova in prigione dall'estate del 2019 ma, dopo la sentenza della scorsa settimana secondo cui ilrimarrà incarcerato per i prossimi tre decenni, l'ex produttore discografico è stato messo sotto sorveglianza e il suoche i suoi. Il team di, incriminato per 10 accuse di abuso sessuale aggravate per un totale di 18 reati federali, tra cui pedopornografia, ...

tropicrodrigo_ : RT @oliviarodrigITA: ??| Kelly Clarkson intervista Avril Lavigne riguardo il suo essere stata d'ispirazione per giovani cantanti come Billie… - oliviarodrigITA : ??| Kelly Clarkson intervista Avril Lavigne riguardo il suo essere stata d'ispirazione per giovani cantanti come Bil… - Piergiulio58 : R. Kelly è stato messo sotto sorveglianza per suicidio presso la struttura di detenzione federale di New York, dove… - grizwigga : RT @caesarsalad7_4: Kelly Oubre, Caffè Zero Estremamente popolare qualche anno fa, oggi vive grazie ad una nicchia di affezionati e gente c… - caesarsalad7_4 : Kelly Oubre, Caffè Zero Estremamente popolare qualche anno fa, oggi vive grazie ad una nicchia di affezionati e gen… -