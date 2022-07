Oppini: “Koulibaly alla Juve, vi assicuro che non è finita” (Di lunedì 4 luglio 2022) Notizie di calciomercato per il Napoli con Koulibaly che è ancora nel mirino della Juve e secondo Francesco Oppini la trattativa non è saltata. Durante lo speciale calciomercato di 7 Gold, Oppini fa sapere che “Koulibaly ha rifiutato una clamorosa offerta da parte della Juve“. Il giocatore non vuole mancare di rispetto ai tifosi del Napoli ed ha già chiuso la porta in faccia alla Juve. Eppure le voci su un possibile passaggio a Torino non si arrestano. Secondo Francesco Oppini la “trattativa non si può assolutamente definire chiuso. Tutto dipenderà da De Ligt se va al Chelsea o meno. Qualora si dovesse concretizzare l’affare allora la Juve tornerebbe su Koulibaly. In questo caso la società bianconera ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 4 luglio 2022) Notizie di calciomercato per il Napoli conche è ancora nel mirino dellae secondo Francescola trattativa non è saltata. Durante lo speciale calciomercato di 7 Gold,fa sapere che “ha rifiutato una clamorosa offerta da parte della“. Il giocatore non vuole mancare di rispetto ai tifosi del Napoli ed ha già chiuso la porta in faccia. Eppure le voci su un possibile passaggio a Torino non si arrestano. Secondo Francescola “trattativa non si può assolutamente definire chiuso. Tutto dipenderà da De Ligt se va al Chelsea o meno. Qualora si dovesse concretizzare l’affare allora latornerebbe su. In questo caso la società bianconera ...

