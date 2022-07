(Di lunedì 4 luglio 2022) , il cui nome sarebbe stato indicato dalla stessa vittima È stato ascoltato per ore unsospettato di essere l’aggressore di Nicola Liguori, il 36enne di Frattamaggiore, che è stato dato alle fiammesu una panchina stava facendo una videochiamata con la fidanzata. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il giovane poco prima di giungere all’ospedale avrebbe sussurrato al fratello il nome del suo aggressore. «accompagnavo mio fratello in ospedale, mi ha detto il nome dell’che gli ha buttato la benzina addosso e poi gli ha dato fuoco. Ma non il motivo del perché lo abbia fatto», queste le parole di Biagio Liguori. Leggi anche: MARMOLADA, COSA SI SA DELLE SEI VITTIME ACCERTATE Si tratta di Pasquale Pezzella e il movente sarebbe legato al furto di uno scooter di cui quest’ultimo riteneva ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Fermato un uomo per l'aggressione a Nicola Liguori dato alle fiamme a Napoli mentre stava videochiamando la fidanza… - TrustCoin1 : @Orgoglioitalia3 qui a Napoli ,paga sempre l uomo - rep_napoli : Uomo dato alle fiamme, fermato 36enne. Il pretesto: 'Infastidito dalla videochiamata sotto casa' [di Dario del Port… - fanpage : È stato fermato nella notte, Pasquale Pezzella, 36 anni, l’uomo che avrebbe aggredito e dato alle fiamme Nicola Lig… - 361_magazine : Napoli, uomo bruciato in strada mentre è al telefono: fermata una persona -

CALCIOMERCATONEWS/ Niente da fare per Dybala e Cristiano Ronaldo Le critiche su Twitter Su ... visto che finché parlava male gratuitamente solo della Juventus era "unlibero che si ribella ...... edge computing , reti programmabili e cybersecurity (DTLab e Università di). L'attenzione ... Nell'ambito del progetto Artemis per portare l'sulla Luna e successivamente su Marte, la Nasa ...Un ragazzo di 28 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco alla schiena ieri sera a Napoli. Il fatto è avvenuto in via Cleopatra nel rione Lotto Zero, quartiere ...Napoli, uomo bruciato in strada mentre è al telefono: fermata una persona, il cui nome sarebbe stato indicato dalla stessa vittima ...