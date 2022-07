Milan, ecco la nuova maglia dei campioni d’Italia. Ma i tifosi protestano contro la decisione della società e di Puma (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Milan ha presentato ufficialmente la nuova maglia per la stagione 2022/2023, quella da affrontare da campioni d’Italia in carica. “That Milan Touch” è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi di tutto il mondo, che hanno assaltato le prevendite. Lo slogan apparso nel video di presentazione della divisa è: “Patrimonio, innovazione, vittoria”. Tutti, però, sono rimasti perplessi riguardo la rinuncia di mettere lo scudetto sul petto. La decisione è stata presa in accordo tra Milan e Puma che hanno preferito rappresentare lo status di campioni d’Italia attraverso maniche tricolori, non esattamente il metodo più efficace per celebrare il ritorno al trionfo nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Ilha presentato ufficialmente laper la stagione 2022/2023, quella da affrontare dain carica. “ThatTouch” è stato accolto con grande entusiasmo daidi tutto il mondo, che hanno assaltato le prevendite. Lo slogan apparso nel video di presentazionedivisa è: “Patrimonio, innovazione, vittoria”. Tutti, però, sono rimasti perplessi riguardo la rinuncia di mettere lo scudetto sul petto. Laè stata presa in accordo trache hanno preferito rappresentare lo status diattraverso maniche tricolori, non esattamente il metodo più efficace per celebrare il ritorno al trionfo nel ...

