“Mi dovete aiutare”. Sossio Aruta, appello disperato dell’ex UeD: “Mollo tutto, seguo il mio cuore” (Di lunedì 4 luglio 2022) Sossio Aruta, nuova vita per il cavaliere di Uomini e Donne. Nei mesi scorsi è stato sotto i riflettori per gli alti e bassi con la sua compagna Ursula Bennardo che non hanno convinto del tutto i fan. Molti quelli che li hanno accusati di sventagliare crisi inesistenti per tornare ad avere un posto nei quotidiani di gossip e sui siti specializzati. Accuse rispedite al mittente come gli insulti che più volte Ursula Bennardo aveva ricevuto sui social da chi sottolineava un cambiamento fisico significativo. Ursula aveva fatto chiarezza anche sulla loro storia. “Abbiamo vissuto un momento di crisi – ha risposto Ursula Bennardo -. Dopo quella crisi ci sono stati miglioramenti dal punto di vista caratteriale perché i nostri problemi sono sempre stati caratteriali. Sossio si sta impegnando di più perché certi comportamenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 luglio 2022), nuova vita per il cavaliere di Uomini e Donne. Nei mesi scorsi è stato sotto i riflettori per gli alti e bassi con la sua compagna Ursula Bennardo che non hanno convinto deli fan. Molti quelli che li hanno accusati di sventagliare crisi inesistenti per tornare ad avere un posto nei quotidiani di gossip e sui siti specializzati. Accuse rispedite al mittente come gli insulti che più volte Ursula Bennardo aveva ricevuto sui social da chi sottolineava un cambiamento fisico significativo. Ursula aveva fatto chiarezza anche sulla loro storia. “Abbiamo vissuto un momento di crisi – ha risposto Ursula Bennardo -. Dopo quella crisi ci sono stati miglioramenti dal punto di vista caratteriale perché i nostri problemi sono sempre stati caratteriali.si sta impegnando di più perché certi comportamenti ...

