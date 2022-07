Meteo Italia | caldo record | 20 città bollino rosso il 5 luglio

(Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Ilnon dà tregua ine domani, martedì 5, saranno 20 leda, con livello di allerta 3, secondo il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute.a Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Da mercoledì 6lieve calo delle morsa dele ledascenderanno a 9 su 27 con un aumento dei capoluoghi in giallo, livello di allerta 1. Genova e Venezia lemeno interessate ...

