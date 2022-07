Marmolada: i ghiacciai sotto i 3.500 metri destinati a sparire in 20 anni. Lo sosteneva Maracchi, lo certifica il Wwf (Di lunedì 4 luglio 2022) Lo scriviamo da anni che il cambiamento climatico sarà letale per i ghiacciai e per tutto l'ecosistema. Il professor Giampiero Marachi, climatologo e meteorologo di fama mondiale, era un sostenitore di questa tesi: diceva che sarebbe stato inevitabile vedere questi giganti gelati sciogliersi provocando distacchi devastanti, valanghe, alluvioni. Era difficile pensare a una tragedia come quella della Marmolada, che però non stupisce. Diciamo che accelera un fenomeno in atto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 4 luglio 2022) Lo scriviamo dache il cambiamento climatico sarà letale per ie per tutto l'ecosistema. Il professor Giampiero Marachi, climatologo e meteorologo di fama mondiale, era un sostenitore di questa tesi: diceva che sarebbe stato inevitabile vedere questi giganti gelati sciogliersi provocando distacchi devastanti, valanghe, alluvioni. Era difficile pensare a una tragedia come quella della, che però non stupisce. Diciamo che accelera un fenomeno in atto L'articolo proviene da Firenze Post.

