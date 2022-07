LIVE OIanda-Italia basket 7-16 | Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA | partenza bruciante degli Azzurri | 8 punti di Simone Fontecchio

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl CT azzurro chiama in campo Gigi Datome, che ritorna ad indossare la canotta dell’quasi tre anni di distanza dall’ultima apparizione (Mondiale 2019 in Cina). 12-19 Jump shot perfetto di De Jong, l’Olanda prova ad accorciare! Gianmarco Pozzecco vuole parlarci su e chiama il time-out. 10-19 Risponde subito Paul Biligha che attacca il ferro in maniera perfetta, +8con poco più di quattro minuti alla prima sirena. 10-17 Bomba di De Jong, i padroni di casa escono molto bene dal minuto di sospensione. 7-17 Tonut non sbaglia il libero aggiuntivo, massimo vantaggio. 7-16 TONUT COL FALLO! Che giocata per la guardia che giocherà la prossima stagione all’Olimpia Milano, coach Buscaglia chiama subito time-out per l’Olanda. 7-14 Lay-up di Spissu, ...