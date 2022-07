La morte di Tonino Cripezzi dei Camaleonti: stava bene fino alla sera prima (Di lunedì 4 luglio 2022) Tonino Cripezzi dei Camaleonti è morto la notte di sabato 2 luglio, poche ore prima si era esibito sul palco con la sua band. Tutti insieme come sempre ma non avrebbero mai immaginato che la parco Villa de Risesi di Pescara per i Camaleonti sarebbe stata l’ultima volta, l’ultimo concerto. Antonio Cripezzi era il leader, cantante e tastierista. I Camaleonti li ricordano tutti, di certo i meno giovani ma anche chi più volte ha avuto modo di vederli in tv grazie ai vari programmi che ripropongono le canzoni del passato. Cripezzi è morto nel sonno nel letto della camera d’albergo che dopo poco avrebbe dovuto lasciare pronto per un altro concerto. E’ Livio Macchia, il bassista dei Camaleonti, a raccontare che stava ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 4 luglio 2022)deiè morto la notte di sabato 2 luglio, poche oresi era esibito sul palco con la sua band. Tutti insieme come sempre ma non avrebbero mai immaginato che la parco Villa de Risesi di Pescara per isarebbe stata l’ultima volta, l’ultimo concerto. Antonioera il leader, cantante e tastierista. Ili ricordano tutti, di certo i meno giovani ma anche chi più volte ha avuto modo di vederli in tv grazie ai vari programmi che ripropongono le canzoni del passato.è morto nel sonno nel letto della camera d’albergo che dopo poco avrebbe dovuto lasciare pronto per un altro concerto. E’ Livio Macchia, il bassista dei, a raccontare che...

Pubblicità

ilbisa2 : Tonino Cripezzi, un “malore improvviso” la causa della morte: non soffriva di nessuna malattia - BearziCinzia66 : Tonino Cripezzi, un 'malore improvviso' la causa della morte: non soffriva di nessuna malattia - La PekoraNera - infoitcultura : Morte Tonino Cripezzi, Livio Macchia dei Camaleonti: “La sera prima stava bene, è morto nel sonno” - germanodefrance : RT @DavPoggi: MOLILETE TUTI!!! Tonino Cripezzi, un “malore improvviso” la causa della morte: non soffriva di nessuna malattia - La_PekoraNera : Tonino Cripezzi, un “malore improvviso” la causa della morte: non soffriva di nessuna malattia -