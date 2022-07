La ‘Lollo’ compie 95 anni ed i Giornalisti Cinematografici la festeggiano con il meritato Nastro d’Argento alla Carriera (Di lunedì 4 luglio 2022) Basta ricordarla attraverso soltanto due tra le decine di personaggi interpretati, per restituire all’immaginario collettivo i fasti di un’attrice che negli anni è divenuta un’icona del cinema nostrano: la ‘Bersagliera’ o ‘La Fata turchina’. Un’attrice Gina Lollobrigida, che in pochi anni, grazie al talento e ad una straordinaria bellezza, dalla sua Subiaco ci mise un attimo a finire negli ambienti Cinematografici hollywoodiani. La ‘Lollo’ compie 95 anni: Hollywwod l’ha omaggiata nel 2018 con una stella nella prestigiosa e famosa Walk of Fame Non a caso, nel 2018 quando, nell’ambito del Festival Filming Italy, definendola “donna più bella del mondo”, Hollywood l’ha omaggiata dedicandole una stella nella prestigiosa e famosa Walk of Fame, baciando la riconoscenza la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 luglio 2022) Basta ricordarla attraverso soltanto due tra le decine di personaggi interpretati, per restituire all’immaginario collettivo i fasti di un’attrice che negliè divenuta un’icona del cinema nostrano: la ‘Bersagliera’ o ‘La Fata turchina’. Un’attrice Gina Lollobrigida, che in pochi, grazie al talento e ad una straordinaria bellezza, dsua Subiaco ci mise un attimo a finire negli ambientihollywoodiani. La95: Hollywwod l’ha omaggiata nel 2018 con una stella nella prestigiosa e famosa Walk of Fame Non a caso, nel 2018 quando, nell’ambito del Festival Filming Italy, definendola “donna più bella del mondo”, Hollywood l’ha omaggiata dedicandole una stella nella prestigiosa e famosa Walk of Fame, baciando la riconoscenza la ...

Nastro d'Argento alla Carriera a Gina Lollobrigida che oggi compie 95 anni In ginocchio, la Lollo ha baciato la stella commentando così un momento storico anche per il cinema italiano 'Sono stata viziata da Hollywood che mi ha trattato come una regina'.