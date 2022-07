LA DOLCE VITA, il nuovo singolo di Fedez con Tananai e Mara Sattei è disco di platino (Di lunedì 4 luglio 2022) Il nuovo singolo, LA DOLCE VITA, di Fedez con Tananai e Mara Sattei conquista il disco di platino. LA DOLCE VITA è disco di platino Elena Cornacchia Ufficio Stampa“LA DOLCE VITA” conquista il disco di platino! Come si evince dal titolo stesso, conferma la cifra artistica dell’estate firmata Fedez. Un cocktail coloratissimo, in cui sonorità twist rimandano ai grandi successi e alla spensieratezza degli anni 60 italiani; mixati con una scrittura ironica ma al tempo stesso stilosa e fresca. Le voci di Tananai e Mara ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Il, LA, diconconquista ildi. LAdiElena Cornacchia Ufficio Stampa“LA” conquista ildi! Come si evince dal titolo stesso, conferma la cifra artistica dell’estate firmata. Un cocktail coloratissimo, in cui sonorità twist rimandano ai grandi successi e alla spensieratezza degli anni 60 italiani; mixati con una scrittura ironica ma al tempo stesso stilosa e fresca. Le voci di...

