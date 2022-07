Inter | ecco il calendario delle amichevoli estive | tre rivali francesi | poi il Villarreal a Pescara

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 luglio 2022) L’ha diffuso ildefinitivoproprie, anche se potrà essere suscettibile di variazioni. Il club nerazzurro, in ritiro dal 6 luglio, sfiderà come accaduto anche negli scorsi anni il Lugano martedì 12 luglio. Poi trittico di squadrein appuntamenti cadenzati ogni sabato: Monaco, Lens e Lione, chiusura ail sabato successivo, il 6 agosto, contro il. Una settimana dopo, via al campionato contro il Lecce. Martedì 12 luglio ore 18:30 Lugano-Sabato 16 luglio ore 20:30-Monaco Sabato 23 luglio ore 18:30 Lens-Sabato 30 luglio ore 20:30-Olympique Lione Sabato 6 agosto ore 20:30 ...