Il Palermo passa al City Group | l’obiettivo è la Serie A | “club storico con identità forte e orgogliosa”

Pubblicità

CarriaggioM : RT @fra79Nopadania: È ufficiale! Il #Palermo passa al #CityGroup proprietario tra l'altro del #ManchesterCity.Che sia finalmente da volano… - CalcioWeb : Adesso è ufficiale: il #Palermo passa al #CityGroup, i dettagli e l'obiettivo Serie A - infoitsport : Il Palermo passa al City Group, Mirri “Inizia una nuova era” - _avvocato : RT @cmdotcom: UFFICIALE, il #Palermo passa al #CityFootballGroup. Ferran Soriano: 'Obiettivo Serie A, #Guardiola mi ha detto...' https://t.… - ledicoladelsud : Il Palermo passa al City Group, Mirri “Inizia una nuova era” -

La holding che fa capo allo sceicco Mansour ha acquisito il pacchetto di maggioranza del club rosanero. L'amministratore delegato, Ferran Soriano: 'Qui per far crescere il club, obiettivo Serie A'. ......1%), Potenza (+214,7%) eche, pur rimanendo ancora su valori al di sotto del 20% (17,4%), ... sono solo 8 le città che riducono le proprie perdite con in testa Napoli chedal 41,2% del ...Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata: il Palermo è adesso nelle mani del City Football Group, la galassia dello Sceicco Mansour, proprietario del Manchester City. “Il City Football Gr ...Il Palermo passa nelle mani del City Group. Intervenuto in conferenza stampa Ferran Soriano ha dichiarato: «Sono qua in rappresentazione del City insieme ad Alberto Galassi. Siamo tutti contenti, onor ...