I benefici degli esercizi pliometrici (Di lunedì 4 luglio 2022) La pliometria è una tecnica di allenamento (mediante esercizi pliometrici) che consiste nell’eseguire movimenti veloci e esplosivi per aumentare la potenza. Una pratica che apporta numerosi benefici per gli sportivi di alto livello, ma anche per chi vuole migliorare la performance e avere un corpo più tonico. Molti trainer, infatti, inseriscono esercizi di pliometria nella routine di allenamento per migliorare la forza esplosiva, la velocità, la resistenza ma anche la massa muscolare e le capacità cardio respiratorie. E’ ottimo per gli sportivi affermati che vogliono acquistare maggiore potenza, come ad esempio chi pratica Crossfit, per i runner, o per chi si prepara a una corsa ad ostacoli tipo la Spartan Race. Pliometria: che cos’è Il principio è semplice: durante una serie di salto, si susseguono 2 fasi chiamate ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 4 luglio 2022) La pliometria è una tecnica di allenamento (mediante) che consiste nell’eseguire movimenti veloci e esplosivi per aumentare la potenza. Una pratica che apporta numerosiper gli sportivi di alto livello, ma anche per chi vuole migliorare la performance e avere un corpo più tonico. Molti trainer, infatti, inserisconodi pliometria nella routine di allenamento per migliorare la forza esplosiva, la velocità, la resistenza ma anche la massa muscolare e le capacità cardio respiratorie. E’ ottimo per gli sportivi affermati che vogliono acquistare maggiore potenza, come ad esempio chi pratica Crossfit, per i runner, o per chi si prepara a una corsa ad ostacoli tipo la Spartan Race. Pliometria: che cos’è Il principio è semplice: durante una serie di salto, si susseguono 2 fasi chiamate ...

