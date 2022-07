Ha già debuttato lo Xiaomi 12 Lite, ma non in Europa (Di lunedì 4 luglio 2022) Lo Xiaomi 12 Lite non è più un mistero, essendo già disponibile all’acquisto in Azerbaigian. Il dispositivo integra uno schermo AMOLED da 6.55 pollici con risoluzione FullHD+, frequenza di refresh rate a 120Hz e Dolby Vision. Lo Xiaomi 12 Lite è spinto dal processore Snapdragon 778G, con 8GB di RAM e 128GB di storage interno. La batteria ha una capacità di 4300mAh, con supporto alla ricarica rapida a 67W. Il comparto fotografico posteriore include un sensore principale da 108MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP. La selfie-cam è composta da un unico sensore da 32MP, collocato nel foro che solca lo schermo nella parte superiore centrale. Lo Xiaomi 12 Lite presenta anche il supporto Dolby Atmos con suono spaziale ed un lettore di impronte digitali disposto sotto ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Lo12non è più un mistero, essendo già disponibile all’acquisto in Azerbaigian. Il dispositivo integra uno schermo AMOLED da 6.55 pollici con risoluzione FullHD+, frequenza di refresh rate a 120Hz e Dolby Vision. Lo12è spinto dal processore Snapdragon 778G, con 8GB di RAM e 128GB di storage interno. La batteria ha una capacità di 4300mAh, con supporto alla ricarica rapida a 67W. Il comparto fotografico posteriore include un sensore principale da 108MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 2MP. La selfie-cam è composta da un unico sensore da 32MP, collocato nel foro che solca lo schermo nella parte superiore centrale. Lo12presenta anche il supporto Dolby Atmos con suono spaziale ed un lettore di impronte digitali disposto sotto ...

