(FOTO) – Coca-Cola è il nuovo sponsor del Napoli! Un indizio non lasciava dubbi (Di lunedì 4 luglio 2022) Il più noto marchio di bevande al mondo presto sbarcherà anche a Napoli, dove sarà con ogni probabilità il nuovo sponsor istituzionale. Da qualche giorno, infatti, sul sito ufficiale del club azzurro sono scomparsi Floki (tra i main sponsor) e, soprattutto, Pepsi tra quelli istituzionali. Ovviamente Pepsi è un concorrente di Coca-Cola ed è impossibile pensare che possano coesistere: di conseguenza, l’uscita di scena di Pepsi spalanca le porte alla Coca-Cola, che diventa ufficialmente il Global Partner della SSC Napoli. Di seguito l’annuncio del club azzurro sul proprio sito ufficiale: “SSC Napoli e Coca-Cola annunciano l’accordo che porterà l’azienda a essere al fianco del Club, in qualità di Global Partner, con l’esclusività ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 4 luglio 2022) Il più noto marchio di bevande al mondo presto sbarcherà anche a Napoli, dove sarà con ogni probabilità ilistituzionale. Da qualche giorno, infatti, sul sito ufficiale del club azzurro sono scomparsi Floki (tra i main) e, soprattutto, Pepsi tra quelli istituzionali. Ovviamente Pepsi è un concorrente died è impossibile pensare che possano coesistere: di conseguenza, l’uscita di scena di Pepsi spalanca le porte alla, che diventa ufficialmente il Global Partner della SSC Napoli. Di seguito l’annuncio del club azzurro sul proprio sito ufficiale: “SSC Napoli eannunciano l’accordo che porterà l’azienda a essere al fianco del Club, in qualità di Global Partner, con l’esclusività ...

