Pubblicità

sportli26181512 : Flamengo, obiettivo Luis Henrique: Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Flamengo potrebbe puntare su Luis Henri… - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - #Nestorovski rinnova con l’#Udinese - #Cremonese vuole chiudere per #Chiriches - #Paredes res… - Toro_News : ??| CALCIOMERCATO L’obiettivo di mercato del #Torino Luís #Henrique sembra essere propenso ad un ritorno in Brasile… -

Nello specifico, i nerazzurri avrebbero individuato in Gleison Bremer l'principale per la ...di TycSports ha infatti confermato i rumors delle scorse ore riguardanti l'interesse del......nemmeno da escludere la pista che porterebbe entrambi in Brasile per vestire la maglia del... In attacco l'sembra essere stato individuato in Paulo Dybala , rimasto svincolato dopo il ...Fabrizio Biasin commenta l’avventura nerazzurra del cileno con una stoccata ad Antonio Conte: «Vidal ha scelto il Flamengo, saluta l’Inter e porta a casa circa 4 milioni di buonuscita. Intanto Fabrizi ...Calciomercato Inter news: le indiscrezioni riguardanti i movimenti della sessione estiva. Si attende il rilancio del PSG per Skriniar poi tutto su Bremer.