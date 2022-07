Fiorentina | UFFICIALE | Rosati rinnova per un'altra stagione E l'annuncio arriva in corsivo VIDEO

Pubblicità

acffiorentina : Rolando Mandragora è Viola ?? ?? Comunicato ufficiale ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acffiorentina: ufficiale l'acquisto di #Mandragora. C'è il comunicato della Juventus - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Mandragora è della Fiorentina: alla Juventus 8,2 milioni più bonus - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Mandragora è della Fiorentina: alla Juventus 8,2 milioni più bonus - ZonaBianconeri : RT @sportnotizie24: #Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Mandragora dalla #Juventus: i dettagli e le cifre -

anche il trasferimento definitivo di Rolando Mandragora dalla Juventus alla. Ecco tutti gli accordi estivi del nostro campionato IL TABELLONE ACQUISTI/CESSIONI - CALCIOMERCATO, ...Sul sitodella società sono state anche ufficializzate tutte le amichevoli estive che ... Su di lui ci sono anchee Leeds . Ciò che, però, sta tenendo alta la tensione è la ...Il centrocampista, 25 anni, arriva a titolo definitivo dalla Juve dopo un'esperienza in prestito al Torino. Il club viola sborserà alla società bianconera 8,2 milioni ...La Fiorentina è molto attiva sul mercato in questi giorni e in queste ore ha ufficializzato l'acquisto del centrocampista dalla Juventus ...