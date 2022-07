Feltri spiega perché lo ius scholae | ultimo sogno progressista | non è applicabile

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 4 luglio 2022) Vittoriodemolisce con un breve ragionamento lo iusdi cui il Pd ha fatto una nuova bandiera in nome dell’inclusione e dell’integrazione. E lo fa in un editoriale su Libero. “La solita sinistra – scrive – predica un concetto: un ragazzo dai genitori stranieri, qualora frequenti qualche anno, almeno cinque, la scuola nel nostro Paese, matura il diritto di acquisire la cittadinanza italiana. L’idea, buttata lì così, a capocchia, non pare peregrina”. Ma la questione, ricorda, merita un approfondimento. “In Italia l’obbligo scolastico dura 10 anni, quindi non si capisce, se lo scolaro appartiene a una famiglia magrebina, possa abbreviare i tempi rispetto agli studenti nostrani. Già qui siamo di fronte a una incongruenza sesquipedale. C’è dell’altro, per di più qualcosa di abbastanza mostruoso. ...