Crollo sulla Marmolada | salgono a 7 i morti | 10 feriti Soccorso alpino | mancano all’appello 30 persone | poche speranze di trovarli vivi Il Papa | “Prego per le vittime | si rispetti la natura”

(Di lunedì 4 luglio 2022) Mattarella telefona al governatore trentino. In corso verifiche sulle targhe di vetture ancora nei parcheggi attorno a passo Fedaia. Dei 19 dispersi 11 italiani

Sono in corso le procedure di identificazione delle 7 vittime fin qui registrate dopo ildel ghiacciaioMarmolada . Secondo quanto riferiscono fonti dei carabinieri di Trento , al momento tra i morti risultano 3 italiani e un cittadino straniero che sarebbe originario della ...La strage della Marmolada è al centro della puntata del 4 luglio de L'Aria che Tira, il talk show di La7 condotto da Francesco Magnani. 'È facile dire è colpa del cambiamento climatico e non c'è ...Le operazioni di soccorso sono riprese stamattina, ma le speranze di trovare vivo qualche disperso sono quasi nulle ...Emanate ordinanze di divieto d'accesso e percorrenza dell`area interessata dalla valanga tra Canazei e Rocca Pietore, fino a quando non sarà accertata ...