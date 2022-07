Covid oggi Toscana, 1.208 contagi e 4 morti: bollettino 4 luglio (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – In Toscana sono 1.208 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 4 luglio, che portano il totale a 1.226.325 dall’inizio dell’emergenza Covid. Lo riferisce il bollettino della Regione. oggi sono stati eseguiti 682 tamponi molecolari e 4.401 tamponi antigenici rapidi, di questi il 23,8% è risultato positivo. Sono invece 1.551 i soggetti testati oggi, di cui il 77,9% è risultato positivo. I ricoverati sono 574 (50 in più rispetto a ieri), di cui 20 in terapia intensiva (1 in meno). Sono quattro i nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un’età media di 80,5 anni (1 a Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Pisa). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.154.572 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Insono 1.208 i nuovida coronavirus registrati, 4, che portano il totale a 1.226.325 dall’inizio dell’emergenza. Lo riferisce ildella Regione.sono stati eseguiti 682 tamponi molecolari e 4.401 tamponi antigenici rapidi, di questi il 23,8% è risultato positivo. Sono invece 1.551 i soggetti testati, di cui il 77,9% è risultato positivo. I ricoverati sono 574 (50 in più rispetto a ieri), di cui 20 in terapia intensiva (1 in meno). Sono quattro i nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un’età media di 80,5 anni (1 a Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Pisa). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.154.572 ...

