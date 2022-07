Con il contratto di filiera mandorli e legumi contro la Xylella

(Di lunedì 4 luglio 2022) Il V bando per i Contratti didel settore agroalimentare può rappresentare una importante opportunità per diversificare e riqualificare i terreni pugliesi colpiti dalla! È una misura del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali che, finanziata dal fondo degli investimenti complementari al PNRR, ha una dotazione totale di 1 miliardo e 203 milioni. Se ne è parlato in un intenutosi In Assessorato regionale all’Agricoltura, alla presenza dell’Assessore Donato Pentassuglia, cui hanno partecipato Sebastiano Stano, Vicesindaco e Assessore al Lavoro ed incubatore di impresa del Comune di Laterza, Daniela Barreca di Manfredonia e Grazia Bozza di Laterza, le due professioniste pugliesi che hanno dato vita al progetto “facciamo”. Sono state loro a illustrare le opportunità ...

AliprandiJacopo : ?? ?? Mehmet Zeki #Celik è sbarcato a Fiumicino! Il terzino pronto per le visite mediche, poi andrà a Trigoria per f… - juventusfc : #OnThisDay, nel 1993, @delpieroale firmava il suo primo contratto con la Juventus ???? Il resto è storia ?? - AntoVitiello : ??? C'è l'accordo! #Maldini ancora nella sede del #Milan (ore 21.30) dopo una lunga giornata insieme agli avvocati:… - robertotrotta4 : RT @Gitro77: «Eni stipula il primo contratto di acquisto di petrolio grezzo dal governo russo Il 4 dicembre 1958. Il greggio viene 'scambia… - Ciotolastro : RT @v2Dark: Con rinnovo contratto il 31 agosto e il supervisore che dice a lui e ad altri 3 'tengo solo quello che dimostra di avere più vo… -

Tuttosport

... dopo aver rischiato la vita in campola nazionale agli ultimi Europei, avrebbe trovato un principio d'accordoi Red Devils. Dopo le visite mediche dovrebbe firmare un...Nonostante decine di colloqui e dopo aver contattato anche il centro per l'impiego, i proprietari del bar raccontano di non essere riusciti a trovare nessuno che volesse lavorareuna ... Ufficiale: Salah prolunga il contratto con il Liverpool Una volta definita la cessione, i nerazzurri… Leggi Vidal sta per andare al Flamengo che ha sferrato l'attacco decisivo con un contratto di 18 mesi. Ci sarebbe poi un interesse rinnovato per de Vrij ...Tra coloro che erano in scadenza di contratto con il club rossonero e che non hanno rinnovato ci sono Alessio Romagnoli e Franck Kessie. Due nomi abbastanza importanti e che la società avrebbe voluto ...