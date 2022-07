Come conservare i farmaci in estate? Ecco alcuni consigli utili (Di lunedì 4 luglio 2022) Durante il caldo estivo è opportuno prestare molta attenzione al modo in cui si conservano i farmaci per evitare spiacevoli effetti sulla salute di chi li assume. Per questo motivo Federfarma ha diffuso una serie di regole sul corretto comportamento in relazione ai medicinali da tenere nei mesi più caldi dell’anno. Mai esporre i farmaci ad alte temperature Portare in vacanza l’intera confezione, compresoil bugiardino Tenere i medicinali lontani dai raggi del sole Se si viaggia in aerei, tenerli sempre nel bagaglio a mano, non in stiva Ove possibile, preferire pillole e pasticche a soluzioni liquide Come spiega Roberto Tobia, segretario di Federfarma, i farmaci, ad alte temperature, “possono rovinarsi, anticipare la data di scadenza, perdere efficacia o provocare effetti collaterali”. Il suo suggerimento è di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Durante il caldo estivo è opportuno prestare molta attenzione al modo in cui si conservano iper evitare spiacevoli effetti sulla salute di chi li assume. Per questo motivo Federfarma ha diffuso una serie di regole sul corretto comportamento in relazione ai medicinali da tenere nei mesi più caldi dell’anno. Mai esporre iad alte temperature Portare in vacanza l’intera confezione, compresoil bugiardino Tenere i medicinali lontani dai raggi del sole Se si viaggia in aerei, tenerli sempre nel bagaglio a mano, non in stiva Ove possibile, preferire pillole e pasticche a soluzioni liquidespiega Roberto Tobia, segretario di Federfarma, i, ad alte temperature, “possono rovinarsi, anticipare la data di scadenza, perdere efficacia o provocare effetti collaterali”. Il suo suggerimento è di ...

