Campagna Asaps per l'uso della prima corsia di destra in autostrada (Di lunedì 4 luglio 2022) Utilizzare la prima corsia di destra in autostrada non è un'onta. Anzi. Ma per molti automobilisti, pare di sì. Hanno torto marcio. Asaps ha iniziato una Campagna, su un argomento che da anni merita ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Utilizzare ladiinnon è un'onta. Anzi. Ma per molti automobilisti, pare di sì. Hanno torto marcio.ha iniziato una, su un argomento che da anni merita ...

Pubblicità

DErricoSergio : ...anche sul GRA... perchè la corsia di destra è 'disdicevole'... c'ho la Uno diesel, mica na macchina der cazzo...… - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: Prima corsia di destra inutilizzata in #autostrada: campagna #Asaps per 'riconquistarla' - motorionline : Prima corsia di destra inutilizzata in #autostrada: campagna #Asaps per 'riconquistarla' -