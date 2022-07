Calciomercato Serie A, Chiriches lascia il Sassuolo e va alla Cremonese (Di lunedì 4 luglio 2022) L’ex Chiriches vicino a lasciare il Sassuolo ma resta in Serie A: “C’è l’accordo” Durante la conferenza stampa di oggi, il direttore sportivo della Cremonese Simone … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 4 luglio 2022) L’exvicino are ilma resta inA: “C’è l’accordo” Durante la conferenza stampa di oggi, il direttore sportivo dellaSimone … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

cmdotcom : UFFICIALE, il #Palermo passa al #CityFootballGroup. Ferran Soriano: 'Obiettivo Serie A, #Guardiola mi ha detto...' - Gazzetta_it : Derby per #Dybala: all'Inter serve tempo e il Milan... #calciomercato - DiMarzio : #SerieB, #Calciomercato | #Venezia, #Nani proseguirà la sua carriera al Melbourne Victory - psb_original : Calciomercato Modena - Bruciata la concorrenza della Serie A per Coccia #SerieB - sportli26181512 : Calciomercato Fiorentina: Praet, pronti 7 milioni: In giornata sarà formalizzata l'offerta al Leicester per il cart… -