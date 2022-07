Bimbo 'bullizzato' da maestre, denunciata la madre (Di lunedì 4 luglio 2022) Ha un seguito a Milano la vicenda dell'insegnante di Pavia che con altre due maestre in chat "bullizzava" il figlio di una loro collega, descrivendolo come scarso e pieno di problemi. La madre del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) Ha un seguito a Milano la vicenda dell'insegnante di Pavia che con altre duein chat "bullizzava" il figlio di una loro collega, descrivendolo come scarso e pieno di problemi. Ladel ...

Bimbo 'bullizzato' da maestre, denunciata la madre Ha un seguito a Milano la vicenda dell'insegnante di Pavia che con altre due maestre in chat "bullizzava" il figlio di una loro collega, descrivendolo come scarso e pieno di problemi. La madre del ... 'Sporco e pirla'. Bimbo 'bullizzato' dalle maestre a Pavia: denunciata la madre Ha un seguito a Milano la vicenda dell'insegnante di Pavia che con altre due maestre in chat "bullizzava" il figlio di una loro collega, descrivendolo come scarso e pieno di problemi. La madre del ... Bimbo "bullizzato" dalle maestre: denunciata la madre La madre è stata denunciata perché nel guardare la chat rimasta aperta sul computer di scuola con le frasi offensive verso il figlio, si sarebbe introdotta abusivamente nella conversazione telematica ...