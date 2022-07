Bild – Lewandowski ha scelto Barcellona, Osimhen è un sostituto (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Bayern Monaco fa sul serio per Victor Osimhen, il club bavarese sta per perdere Robert Lewandowski che vuole il Barcellona. Secondo le ultime notizie di calciomercato del portale Bild, l’attaccante polacco ha deciso di giocare in Spagna la prossima stagione e continua a lanciare messaggi sui social. Il giocatore ha postato una foto con la moglie a bordo del suo yatch a largo di Ibiza. Secondo i tedeschi la volontà di Lewandowski oramai è chiara, il giocatore di 34 anni vuole trasferirsi a Barcellona perché si trova a suo agio in Spagna e dopo tanti anni al Bayern ha deciso di cambiare vita, in un’altra città. Osimhen al posto di Lewandowski al Bayern Monaco Secondo Corriere dello Sport l’interesse del Bayern per Osimhen è reale, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Bayern Monaco fa sul serio per Victor, il club bavarese sta per perdere Robertche vuole il. Secondo le ultime notizie di calciomercato del portale, l’attaccante polacco ha deciso di giocare in Spagna la prossima stagione e continua a lanciare messaggi sui social. Il giocatore ha postato una foto con la moglie a bordo del suo yatch a largo di Ibiza. Secondo i tedeschi la volontà dioramai è chiara, il giocatore di 34 anni vuole trasferirsi aperché si trova a suo agio in Spagna e dopo tanti anni al Bayern ha deciso di cambiare vita, in un’altra città.al posto dial Bayern Monaco Secondo Corriere dello Sport l’interesse del Bayern perè reale, ...

