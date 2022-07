Beach Soccer | l’Italia batte anche l’Ucraina nella fase a gironi dell’Euro Beach Soccer League

(Di lunedì 4 luglio 2022) Bis di vittorie per il Bel Paeseprima tappa. Dopo il largo successo di venerdì contro l’Azerbaigian, gli azzurri di Del Duca hanno sconfittocon un bel 5-3. Grazie a questa affermazione gli azzurri restano in scia della Spagna nel gruppo B (gli iberici hanno 9 punti con una partita in più). Dopo 8? èa passare in vantaggio con Zurlo. Gli avversari però non ci stanno e reagiscono con il goal di Korniichuk poco prima della fine del primo tempo.seconda frazione Gori trova il 2-1, ma poco dopo lo stesso azzurro sbaglia il rigore del possibile +2. Ad inizio terzo tempo Shcherytsia segna il goal del 2-2, poi Gori riporta avanti gli azzurri. ...

Il gruppo di Del Duca tornerà ora in campo ad Alghero il 7 e l'8 settembre per le ultime due partite del girone contro Ucraina e Repubblica Ceca. Ricordiamo che si qualificheranno per le semifinali le ...