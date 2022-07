BATTITI LIVE | GREGORACI E PALMIERI ACCENDONO L’ESTATE MEDIASET ECCO I CANTANTI

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 4 luglio 2022) Torna a girare nelle piazze “Radio Norba Cornetto”, lo storico programma musicale di Italia 1. Cinque prime serate, a partire da martedì 5 luglio, condotte, per il sesto anno consecutivo, dalla consolidata coppia formata da Alaned Elisabetta. La kermesse musicale non si è mai fermata. Grazie a un imponente sforzo produttivo, è andata regolarmente in onda anche nelle due scorse stagioni, regalando ai telespettatori la grande musica del. Solo, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, si è svolta in un’unica location, il Castello Aragonese di Otranto. Quest’anno invece si torna in tour. “Radio Norba Cornetto” ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro ...