(Adnkronos) – Il Gruppo assicurativo AXA Italia sostiene Milano Pride 2022, tappa milanese della manifestazione più importante della comunità LGBTQ+, a conferma del proprio impegno sui fronti dell'inclusione e della lotta contro ogni forma di discriminazione. AXA Italia ha preso parte alla parata del 2 luglio con il coinvolgimento di una delegazione di collaboratori, oltre alle rispettive famiglie e amici. Per l'occasione, la sede milanese di AXA è stata illuminata dei colori arcobaleno per celebrare la settimana dedicata al Pride. Milano, 4 luglio 2022 . "One AXA è un valore fondante della cultura di AXA, che significa essere inclusivi, capaci di ascoltare e premiare le diversità come elementi differenzianti ...

AXA Italia alla parata di Milano Pride 2022 Il Gruppo assicurativo AXA Italia sostiene Milano Pride 2022, tappa milanese della manifestazione più importante della comunità LGBTQ+, a conferma del proprio i ...