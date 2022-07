Atletica, Mondiali 2022: i convocati dell’Italia. Jacobs e Tamberi in pole, 6 campioni olimpici e 60 azzurri a Eugene (Di lunedì 4 luglio 2022) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2022, che andranno in scena a Eugene (USA) dal 15 al 24 luglio. La squadra sarà composta da 60 azzurri (29 uomini e 31 donne). In rosa figurano ben sei campioni olimpici. Marcell Jacobs cercherà il colpaccio sui 100 metri dopo l’apoteosi di Tokyo, ma il velocista lombardo non è in perfette condizioni e la sua annata agonistica è stata caratterizzata da svariati problemi fisici che hanno minato la sua marcia di avvicinamento alla rassegna iridata: prima la gastroenterite a Nairobi, poi il fastidio al bicipite sinistro e pochi giorni fa il dolore al gluteo. Risponde presente Gianmarco Tamberi, ma anche il Campione ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per i, che andranno in scena a(USA) dal 15 al 24 luglio. La squadra sarà composta da 60(29 uomini e 31 donne). In rosa figurano ben sei. Marcellcercherà il colpaccio sui 100 metri dopo l’apoteosi di Tokyo, ma il velocista lombardo non è in perfette condizioni e la sua annata agonistica è stata caratterizzata da svariati problemi fisici che hanno minato la sua marcia di avvicinamento alla rassegna iridata: prima la gastroenterite a Nairobi, poi il fastidio al bicipite sinistro e pochi giorni fa il dolore al gluteo. Risponde presente Gianmarco, ma anche il Campione ...

Pubblicità

sportface2016 : I convocati azzurri per i Mondiali in Oregon, ci sono #Jacobs e #Tamberi - FidalMilano : RT @atleticaitalia: ???? ???? ?????????????? ?????? ???????????? ?? Ufficializzato il team italiano per i Mondiali negli Usa (15-24 luglio), tra i convocati an… - bennygiardina : RT @atleticaitalia: ???? ???? ?????????????? ?????? ???????????? ?? Ufficializzato il team italiano per i Mondiali negli Usa (15-24 luglio), tra i convocati an… - atleticaitalia : ???? ???? ?????????????? ?????? ???????????? ?? Ufficializzato il team italiano per i Mondiali negli Usa (15-24 luglio), tra i convocat… - Barbaga3Gaetano : RT @CatelliRossella: ??????Atletica: Tortu vede i Mondiali, primato stagionale nei 200 - Sport - ANSA -