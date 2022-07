Atalanta | raduno a Zingonia prima della partenza per il ritiro | presente Ilicic

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 luglio 2022) A pochi giorni daldi Clausone, l’si è radunata presso il Centro Sportivo di, con i giocatori che svolgeranno i consueti test fisicidi iniziare a lavorare sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Tra i soli 15 giocatori presenti oggi, spicca Josip, che piace molto al Bologna e a breve potrebbe lasciare gli orobici per approdare alla corte dei rossoblù. Inanche Cittadini, che andrà in prestito al Modena, e Lovato, promesso sposoSalernitana in cambio di Ederson e 12 milioni di euro. Al centro sportivoDea non sono mancati neppure i tifosi, che ne hanno approfittato per scattare dei selfie con giocatori e Gasperini e farsi firmare degli autografi. SportFace.