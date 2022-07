Wimbledon | Sinner vola ai quarti | Alcaraz ko in quattro set

Pubblicità

Eurosport_IT : CHE IMPRESAAA ?????????? Jannik Sinner batte Alcaraz per 3 set a 1 e vola ai quarti di finale ???????? #EurosportTENNIS |… - Coninews : ?? S-T-R-E-P-I-T-O-S-O ?? @janniksin batte Carlos Alcaraz in quattro set (6-1 6-4 6-7 6-3) e vola per la prima volta… - WeAreTennisITA : TUTTI CON JANNIK ???? Sinner affronta di nuovo Alcaraz a Wimbledon, è l'unico italiano rimasto in gara. Lo spagnolo h… - Ilsuperbo89 : @gaetano_sarpa No che ci sia una grande differenza no, hai ragione. Però và anche detto che Sinner le spunta qua a… - 8cycling : RT @FiorinoLuca: Vittoria dal peso specifico notevole per svariati motivi: - Difficoltà iniziali su erba - Cambiamenti nel team - Trascors… -

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIKCON I QUARTI A310.000 sterline (circa 359.815 euro) Foto: LapresseAD - 40 MATCH POINT!!! Che seconda di Jannik, sulla riga, e non passa la risposta di Alcaraz.Jannik Sinner progressed into the Wimbledon quarter-finals after he proved too hot to handle for Carlos Alcaraz in a meeting between two of the biggest prospects in the sport. A breathless start by ...Jannik Sinner ai quarti di finale del singolare maschile di Wimbledon 2022. L'azzurro, numero 10 del tabellone, supera negli ottavi di finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 5, per 6 ...