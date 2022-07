Venerato: ''Dybala e Correa al Napoli? Secche smentite su ogni fronte' (Di domenica 3 luglio 2022) Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni al TG Sport della Rai: "Dybala e Correa al Napoli? Secche smentite su ogni fronte. La dirigenza nerazzurra nega contatti col Napoli per l'ex laziale. -afferma Venerato - Il club partenopeo va anche oltre, facendo filtrare che anche tatticamente il giocatore non rientra nei piani azzurri. smentite reali e non di facciata su Paulo Dybala. Le richieste della Joya non sono compatibili con le esigenze del Napoli. -prosegue Venerato - Lontano su tutto. Stipendio, premio alla firma, commissioni e diritti di immagine. Tra il Napoli e gli agenti c'è ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 3 luglio 2022) Ciro, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni al TG Sport della Rai: "alsu. La dirigenza nerazzurra nega contatti colper l'ex laziale. -afferma- Il club partenopeo va anche oltre, facendo filtrare che anche tatticamente il giocatore non rientra nei piani azzurri.reali e non di facciata su Paulo. Le richieste della Joya non sono compatibili con le esigenze del. -prosegue- Lontano su tutto. Stipendio, premio alla firma, commissioni e diritti di immagine. Tra ile gli agenti c'è ...

