Tuffi, gare domenica 3 luglio Mondiali Budapest 2022 in tv: canale, orario e diretta streaming

Tutto pronto per le gare di Tuffi di domenica 3 luglio ai Mondiali di Budapest 2022. Ultima giornata della rassegna iridata che, purtroppo, non vedrà impegnata l'Italia alla Duna Arena. Gli azzurri Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu infatti non sono riusciti a staccare il pass per la finale, ma la piattaforma 10 metri maschile promette spettacolo, come sempre. Nel sincro dal trampolino 3 metri invece, la coppia azzurra composta da Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi è costretta a dare forfeit a causa del riacutizzarsi del dolore alla schiena della milanese. L'appuntamento è a partire dalle ore 11.00 con i preliminari del sincro femminile dal trampolino 3m, a seguire la finale (alle ore 15.00) e la finale della piattaforma maschile 10m (ore 17.00).

