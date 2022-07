Tsitsipas | «Kyrgios è un bullo con un lato malvagio» L’australiano | «È stato lui a tirarmi le palle addosso»

(Di domenica 3 luglio 2022) A Wimbledon, la partita trasi è trasformata in un regolamento di conti. Dopo esseresconfitto in quattro set, ieri sera, il greco ha accusato il suo avversario di essere un prepotente e di possedere un “”. Ha dichiarato: «È un bullismo costante, ecco cosa fa. Prepotente con gli avversari. Probabilmente era lui stesso una scuola. Non mi piacciono i bulli. Non mi piacciono le persone che umiliano gli altri. Ha anche dei buoni tratti nel suo personaggio. Ma ha anche unmolto, che se viene smascherato, può davvero fare molto male alle persone intorno a lui». Achiesto conto delle accuse die lui ha risposto: «È ...

duro: "ha fatto il circo, ora basta!" "Questa storia deve finire, non va bene. Qualcuno deve sedersi con lui e parlare. Non sono abituato a giocare in questo modo. Alla fine con lui ...Ma è stato corretto il comportamento dell'arbitro che ha concesso chesfiorasse la rissa portando la partita nei binari preferiti dall'australiano E quello che ha permesso a sua ...«Kyrgios è un bullo. Ha un tratto della personalità malvagio». Firmato Tsitsipas, che contro Kyrgios ha da poco perso una partita carica di tensione, dispetti, provocazioni. Wimbledon, terzo turno, il ...LONDRA - "È un bullismo costante, ecco cosa fa. Fa il prepotente con gli avversari. Probabilmente era lui stesso un bullo a scuola. A me i bulli non piacciono. Ha sicuramente dei tratti positivi, ma i ...