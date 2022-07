Skypull pensa di usare dei droni per produrre energia elettrica 100% green | ecco come

Leggi su computermagazine

(Di domenica 3 luglio 2022) Il futuro dell’in mano ai. E’ di questa idea, un progetto promosso da una startup svizzera, che sfrutta l’eolica ad alta quota. Aldo Cattano, Nicola Mona e Marcello Corongiu sono convintissimi del loro progetto. Drone – Adobe StockUn progetto non certo balenato ora ai tre startupper. Lo sviluppo diè iniziato nel 2013. Dopo gli studi di progettazione iniziali e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, è stato coinvolto personale chiave con esperienza nel settore delle energie rinnovabili e aerospaziale per trasformare un’idea in una promettente iniziativa imprenditoriale. Il core team ha creato una rete di partnership con più aziende e fornitori al fine di ...