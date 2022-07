Papa | un cristiano si riconosce se porta la pace

(Di domenica 3 luglio 2022) "Il segno distintivo" delre. Lo ha detto ilnell'omelia della Messa a San Pietro celebrata per i congolesi dopo il rinvio del suo viaggio in Africa a causa dei dolori al ...

'Il segno distintivo' del cristiano è portare pace, lo ha detto Papa Francesco durante l'omelia della Messa a San Pietro. 'Il cristiano è portatore di pace, perché Cristo è la pace. Da questo si riconosce se siamo suoi.' Il Papa ha sottolineato anche che un cristiano deve essere "pacifico" e questo non vuol dire essere "ingenuo".