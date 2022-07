Morto Peter Brook | il più grande maestro del teatro del Novecento | aveva 97 anni

(Di domenica 3 luglio 2022), il piùdeldel97. L'ultimo suo lavoro in Italia risale allo scorso anno quando il rivoluzionario artista britco scelse di nuovo il ...

repubblica : Parigi, e' morto Peter Brook, gigante del teatro del Novecento. Aveva 97 anni. L'annuncio di Le Monde - Agenzia_Ansa : Peter Brook, leggenda del teatro, è morto all'età di 97 anni. Il suo ultimo lavoro in Italia risale al novembre del… - Corriere : È morto Peter Brook, tra i più grandi maestri del teatro del Novecento - DueMondiNews : ?La Fondazione Festival dei Due Mondi ricorda Peter Brook ?? Il regista britannico, ospite del Festival di Spoleto… - jornalistavitor : RT @Corriere: È morto Peter Brook, tra i più grandi maestri del teatro del Novecento -

Brook , il più grande maestro del teatro del Novecento aveva 97 anni. L'ultimo suo lavoro in Italia risale allo scorso anno quando il rivoluzionario artista britannico scelse di nuovo il ...All'età di 97 anni, èa ParigiBrook, uno dei pilastri del teatro contemporaneo. Nato nel 1925, il teatro ha fatto parte della sua vita sin da ragazzo: firmò infatti la sua prima regia a 18 anni. Si mise in ...È mancato all’età di 97 anni. Tra i suoi maggiori successi il “Marat-Sade” di Weiss messo in scena a metà anni Sessanta e il “Mahabarata” ...E' morto Peter Brook, mito del palcoscenico e meraviglia del teatro mondiale. Nato il 21 marzo 1925 ha vissuto una vita sul palco.