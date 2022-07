LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: la Cina vuole il tredicesimo oro nella finale maschile dalla piattaforma (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 17.02: Buon tuffo di Hedberg che pareggia chi lo ha preceduto: 72.00 17.01: 72.00 per il giapponese Ohkubo 16.58: La Cina va a caccia del suo tredicesimo oro al Mondiale di Budapest su 13 gare in programma 16.55: Stanno entrando a bordo vasca i protagonisti della finale 16.53: Questi i protagonisti della ultima finale dei Mondiali di Budapest: 1 OHKUBO Shu JPN 2 HEDBERG Josh USA 3 FRICKER Samuel AUS 4 WIENS Rylan CAN 5 ZSOMBOR-MURRAY Nathan CAN 6 WILLIAMS Noah GBR 7 ROUSSEAU Cassiel AUS 8 LEE Matthew GBR 9 SEREDA Oleksii UKR 10 TAMAI Rikuto JPN 11 YANG Jian CHN 12 YANG Hao CHN 16.50: Bentrovati agli ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 17.02: Buon tuffo di Hedberg che pareggia chi lo ha preceduto: 72.00 17.01: 72.00 per il giapponese Ohkubo 16.58: Lava a caccia del suooro al Mondiale di Budapest su 13 gare in programma 16.55: Stanno entrando a bordo vasca i protagonisti della16.53: Questi i protagonisti della ultimadeidi Budapest: 1 OHKUBO Shu JPN 2 HEDBERG Josh USA 3 FRICKER Samuel AUS 4 WIENS Rylan CAN 5 ZSOMBOR-MURRAY Nathan CAN 6 WILLIAMS Noah GBR 7 ROUSSEAU Cassiel AUS 8 LEE Matthew GBR 9 SEREDA Oleksii UKR 10 TAMAI Rikuto JPN 11 YANG Jian CHN 12 YANG Hao CHN 16.50: Bentrovati agli ...

