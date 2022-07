LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo inizia a progettare lo sprint (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 17.12 Rientrato in gruppo Muhlberger. 17.10 Si entrerà nella città di Sonderborg tramite un ponte di acciaio. 17.08 Problema tecnico anche per Sebastian Muhlberger (Movistar), che ora si ritrova a inseguire. 17.07 Mancano 15 chilometri al traguardo. 17.05 Intanto Quinn Simmons (Trek-Segafredo) si fa una bella escursione sull’erba per potersi portare in testa al gruppo, da vero ciclocrossista. 17.04 Un nome che ieri è passato inosservato è Caleb Ewan, poiché sembrava parecchio carico ma invece non è riuscito a farsi notare. 20 chilometri al traguardo. 17.03 Caduta nella parte posteriore del gruppo, si tratta di Maxime Bouet (Arkea-Samsic). 17.01 Wout van Aert in giallo proverà ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADE17.12 Rientrato inMuhlberger. 17.10 Si entrerà nella città di Sonderborg tramite un ponte di acciaio. 17.08 Problema tecnico anche per Sebastian Muhlberger (Movistar), che ora si ritrova a inseguire. 17.07 Mancano 15 chilometri al traguardo. 17.05 Intanto Quinn Simmons (Trek-Segafredo) si fa una bella escursione sull’erba per potersi portare in testa al, da vero ciclocrossista. 17.04 Un nome che ieri è passato inosservato è Caleb Ewan, poiché sembrava parecchio carico ma invece non è riuscito a farsi notare. 20 chilometri al traguardo. 17.03 Caduta nella parte posteriore del, si tratta di Maxime Bouet (Arkea-Samsic). 17.01 Wout van Aert in giallo proverà ...

LiveNationIT : No stress - @mengonimarco torna in tour! La prevendita riservata agli utenti My Live Nation per i biglietti di… - TicketOneIT : ??Non si ferma il successo di MENGONI LIVE 2022, il nuovo tour di @mengonimarco nei palazzetti! NUOVE DATE: ??8 ott… - elisatoffoli : A causa del cedimento del palco dell'organizzazione locale che avrebbe dovuto ospitare la prima tappa del Back To T… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo si avvicina a Cort 70 km al traguardo - #France… - Hiddencatch : RT @AllMusicItalia: Achille Lauro in tour e, il 5 luglio, un live speciale a Milano con in scaletta 5 brani che diventeranno quadri NTF a s… -