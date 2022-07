LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Cort in fuga solitaria, il gruppo insegue a 4’30” (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 14.18 Superata la prima ora di corsa. Media oraria di 40,5 km/h sinora. 14.15 40 km percorsi, 142 ancora da percorrere. 14.14 Il vantaggio di Cort scende sotto i 5?. 14.11 Per Gilbert questo sarà il dodicesimo ed ultimo Tour. Il belga ha annunciato il ritiro al termine di questa stagione. Porrà fine ad una carriera eccezionale, ricca di successi e soddisfazioni. Una vera leggenda di questo sport. 14.08 L’andatura in gruppo è fatta da Philippe Gilbert per la Lotto-Soudal. Anche QuickStep e Bike Exchange stanno lavorando in testa al gruppo. 14.05 Raggiunto l’obiettivo del punto per la Maglia a Pois, Cort ha rallentato la sua andatura. 14.04 Ecco le ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADE14.18 Superata la prima ora di corsa. Media oraria di 40,5 km/h sinora. 14.15 40 km percorsi, 142 ancora da percorrere. 14.14 Il vantaggio discende sotto i 5?. 14.11 Per Gilbert questo sarà il dodicesimo ed ultimo. Il belga ha annunciato il ritiro al termine di questa stagione. Porrà fine ad una carriera eccezionale, ricca di successi e soddisfazioni. Una vera leggenda di questo sport. 14.08 L’andatura inè fatta da Philippe Gilbert per la Lotto-Soudal. Anche QuickStep e Bike Exchange stanno lavorando in testa al. 14.05 Raggiunto l’obiettivo del punto per la Maglia a Pois,ha rallentato la sua andatura. 14.04 Ecco le ...

