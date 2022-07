Jasmine Carrisi, il dramma vissuto giovanissima. Secondo alcuni è tutta ‘colpa’ della sua famiglia (Di domenica 3 luglio 2022) La figlia di Albano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, ha dovuto sopportare un dramma davvero sconvolgente per una ragazza della sua età, essendo stata duramente attaccata da alcuni haters. Ecco cosa le hanno detto. Non è certo facile essere la figlia di Albano e Loredana Lecciso. Qualsiasi cosa si faccia, ci si espone all’occhio critico L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 3 luglio 2022) La figlia di Albano e Loredana Lecciso,, ha dovuto sopportare undavvero sconvolgente per una ragazzasua età, essendo stata duramente attaccata dahaters. Ecco cosa le hanno detto. Non è certo facile essere la figlia di Albano e Loredana Lecciso. Qualsiasi cosa si faccia, ci si espone all’occhio critico L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

StigmabaseF : Jasmine Carrisi: 'Fidanzati? Ad Al Bano sono piaciuti'/ 'Il mio ex gay oggi è il...' - - ParliamoDiNews : Albano e Jasmine Carrisi: costretti a dire di NO - L`inserto #albano #jasmine #carrisi #costretti #linserto… - infoitcultura : Jasmine Carrisi, il top cortissimo fa impazzire i fan | Che look - zazoomblog : Albano e Jasmine Carrisi costretti a rinunciare a The Voice Senior: “Tutta colpa di Romina Power” - #Albano… - zazoomblog : Jasmine Carrisi e la collana esibita sui social: il prezzo è pazzesco - #Jasmine #Carrisi #collana #esibita -