Isola 16, Pamela Petrarolo svela cosa le ha confessato Edoardo Tavassi a telecamere spente a proposito di Mercedesz Henger (Di domenica 3 luglio 2022) Reduce da L’Isola dei Famosi, il game show condotto da Ilary Blasi che l’ha vista naufraga solitaria su Playa Sgamadissima, Pamela Petrarolo è intervenuta ai microfoni di Radio Radio nel corso della trasmissione condotta da Giada De Miceli, Non succederà più. Ecco cosa ha raccontato a proposito della sua esperienza in Honduras: È stata una prova super coraggiosa. Neanche io pensavo di riuscire ad affrontare qualcosa di così epico, concedimelo. Parto da una coscienza e da un modo di essere assolutamente pieno di paranoie, paure, soprattutto del buio, degli insetti. Immaginatemi catapultata in una foresta, mi sembrava di stare su Scherzi a parte. Sono 4/5 giorni che sono tornata in Italia, sono ancora provata perché comunque vuoi o non vuoi sono stata 50 giorni fuori di casa, per cui è ... Leggi su isaechia (Di domenica 3 luglio 2022) Reduce da L’dei Famosi, il game show condotto da Ilary Blasi che l’ha vista naufraga solitaria su Playa Sgamadissima,è intervenuta ai microfoni di Radio Radio nel corso della trasmissione condotta da Giada De Miceli, Non succederà più. Eccoha raccontato adella sua esperienza in Honduras: È stata una prova super coraggiosa. Neanche io pensavo di riuscire ad affrontare qualdi così epico, concedimelo. Parto da una coscienza e da un modo di essere assolutamente pieno di paranoie, paure, soprattutto del buio, degli insetti. Immaginatemi catapultata in una foresta, mi sembrava di stare su Scherzi a parte. Sono 4/5 giorni che sono tornata in Italia, sono ancora provata perché comunque vuoi o non vuoi sono stata 50 giorni fuori di casa, per cui è ...

Pubblicità

IsaeChia : #Isola 16, Pamela Petrarolo svela cosa le ha confessato Edoardo Tavassi a telecamere spente a proposito di Mercedes… - infoitcultura : Isola dei Famosi, intervista a Pamela Petrarolo: 'Critiche vergognose sul mio corpo, la vita non gira sulla perfezi… - infoitcultura : Pamela Petrarolo 'Critiche vergognose sul mio corpo dopo L'Isola'/ 'Ho una diastasi addominale' - justtmat : non faccio fantasticazioni perché non ho hype prima che cominci dai tempi del gfvip 4 ma basandomi sull’ultima isol… - sonoingenua_ : “Sei contenta della vittoria di Nicolas?” Pamela:“Penso che era scontato. Sullo scontro tra Nicolas e Edo penso… -