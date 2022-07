GTA 6 mostruoso leak ci racconta tutto sui personaggi | le ambientazioni e la data d’uscita – rischio spoiler

Leggi su computermagazine

(Di domenica 3 luglio 2022) Nelle scorse ore sono emerse in rete una valanga di informazioni riguardanti GTA 6, l’attesissimo nuovo capitolo della mitica saga videoludica a marchio Rockstar Games. GTA 6, 3/7/2022 – Computermagazine.itSi tratta ovviamente di, di nulla di ufficiale, ma vale la pena menzionarli anche perchè sono stati ripresi dalle più importanti testate del settore. Moltissimo materiale inerente GTA 6, che come sempre vi scriviamo in questi casi, va preso con le pinze in quanto di semplici notizie “rubate”. GTA 6, 3/7/2022 – Computermagazine.itGTA 6 E’ TEMPO DI ALTRI: ECCO QUANTO EMERSO DI RECENTE La prima cosa da sapere secondo gli ultimi rumors, è che il gioco verrà lanciato sul mercato fra due anni, precisamente nell’autunno 2024 e solamente per console current gen, quindi Playstation 5, Xbox Series X e S, oltre al pc, mentre saranno ...