F1, grave incidente al via del Gp di Silverstone: coinvolte 4 auto. Preoccupazione per le condizioni di Zhou Guanyu – Il video (Di domenica 3 luglio 2022) Si apre con un grave incidente il gran premio di Silverstone di Formula 1. Si hanno ancora poche informazioni, ma quello che si sa è che le vetture coinvolte sono state la Mercedes di Geroge Russell, la Williams di Albon e l'Alfa Romeo di Zhou Guanyu. Danni anche per l'AlphaTauri di Tsunoda. Russell è stato colpito dall'AlphaTauri, che poi a sua volta ha colpito l'Alfa Romeo che si è capovolta. Il pilota, secondo quanto riferisce Sky Sport, è stato trasferito al centro medico del circuito per accertamenti. La gara è stata fermata temporaneamente.

