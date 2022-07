F1, GP Gran Bretagna Silverstone 2022. Albon dopo l’incidente: “Tutto ok, pensiamo all’Austria” (Di domenica 3 luglio 2022) Il Gran Premio di Gran Bretagna 2022 di F1, sul circuito di Silverstone, è stato segnato da due gravi incidenti. Il più vistoso e pericoloso è stato certamente quello subito da Guanyu Zhou, finito anche sottosopra ma fortunatamente rimasto illeso grazie alla presenza dell’halo. Un po’ meno “evidente” ma allo stesso molto importante è il botto subito da Alexander Albon, che viene prima tamponato da un incolpevole Sebastian Vettel finendo contro le barriere dei box, per poi essere sballottato da un duplice tamponamento sia sulla sinistra che sulla destra della sua Williams. Trasportato all’ospedale, dal proprio letto fa sapere: “Qui Tutto bene. Ma, cosa più importante, sono contento che Zhou stia bene. Grazie allo staff medico e a tutti voi per i messaggi, occhi già ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) IlPremio didi F1, sul circuito di, è stato segnato da due gravi incidenti. Il più vistoso e pericoloso è stato certamente quello subito da Guanyu Zhou, finito anche sottosopra ma fortunatamente rimasto illeso grazie alla presenza dell’halo. Un po’ meno “evidente” ma allo stesso molto importante è il botto subito da Alexander, che viene prima tamponato da un incolpevole Sebastian Vettel finendo contro le barriere dei box, per poi essere sballottato da un duplice tamponamento sia sulla sinistra che sulla destra della sua Williams. Trasportato all’ospedale, dal proprio letto fa sapere: “Quibene. Ma, cosa più importante, sono contento che Zhou stia bene. Grazie allo staff medico e a tutti voi per i messaggi, occhi già ...

