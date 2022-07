È morto Tonino Cripezzi, leader dei Camaleonti: il corpo senza vita trovato in albergo (Di domenica 3 luglio 2022) Il musicista poche ore prima aveva tenuto un concerto, poi era andato a cena con il resto del gruppo. La mattina dopo la scoperta: si pensa a un malore Leggi su corriere (Di domenica 3 luglio 2022) Il musicista poche ore prima aveva tenuto un concerto, poi era andato a cena con il resto del gruppo. La mattina dopo la scoperta: si pensa a un malore

Pubblicità

repubblica : È morto Tonino Cripezzi, voce e tastiere dei Camaleonti. Malore in albergo dopo un concerto a Pescara - Corriere : Trovato morto in albergo il leader dei Camaleonti Tonino Cripezzi - fanpage : È morto dopo un concerto Tonino Cripezzi, tastierista, cantante e fondatore dei Camaleonti, una delle band storiche… - scuroscuroscuro : RT @MFegiz: Trovato morto in albergo il leader dei Camaleonti Tonino Cripezzi - infoitcultura : Lutto nel mondo della musica: è morto Tonino Cripezzi, fondatore dei Camaleonti -