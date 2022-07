Di Maria-Pogba, La Gazzetta: “La Juve riparte da due nuovi arrivi” (Di domenica 3 luglio 2022) DI Maria Pogba – Con l’ultima stagione terminata “soltanto” con la qualificazione alla prossima Champions League, la Juve ha il desiderio di ritornare a vincere. Dominare in Europa, dopo averlo fatto, tuttavia, prima in Italia, riacquistando il trono della Serie A. I bianconeri ripartiranno da Di Maria e Pogba, due colpi i quali saranno ufficializzati la prossima settimana, come riferito da La Gazzetta dello Sport. Di Maria-Pogba, La Gazzetta: “La missione della Juve è tornare a vincere” Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: C’è chi corre a piedi e chi con la moto d’acqua. La destinazione, però, è comune. Paul Pogba sgobba in palestra, Di Maria si diverte alle ... Leggi su seriea24 (Di domenica 3 luglio 2022) DI– Con l’ultima stagione terminata “soltanto” con la qualificazione alla prossima Champions League, laha il desiderio di ritornare a vincere. Dominare in Europa, dopo averlo fatto, tuttavia, prima in Italia, riacquistando il trono della Serie A. I bianconeri ripartiranno da Di, due colpi i quali saranno ufficializzati la prossima settimana, come riferito da Ladello Sport. Di, La: “La missione dellaè tornare a vincere” Di seguito le parole riportate dal noto quotidiano italiano: C’è chi corre a piedi e chi con la moto d’acqua. La destinazione, però, è comune. Paulsgobba in palestra, Disi diverte alle ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : Il Cavaliere ha dato Hickey in esclusiva, apertura stamattina di tutti i quotidiani bolognesi. Ma si è accorto di P… - Gazzetta_it : Pogba-Di Maria, ci siamo: quando arrivano e cosa manca per chiudere - DiMarzio : La @juventusfc ha ufficializzato i nuovi numeri di maglia di #Vlahovic e #Chiesa ???? - Tiarossi2 : RT @MatthijsPog: ??? La prossima settimana la Juventus annuncerà ufficialmente sia Pogba che Di María. Due grandi acquisti a parametro zero,… - christianianni4 : RT @riccardo_FCIM: L’Inter cederà Skriniar ma ha già messo in squadra: Lukaku, Asllani, Micki, Onana, Bellanova ma leggo di gente che conti… -