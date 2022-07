Debutta il reddito di formazione | “Nuova opportunità di inserimento lavorativo”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 luglio 2022) Nembro. È iniziato il corso per operatori meccanici in Persico Marine srl promosso da Acli Rete Lavoro, Comune di Nembro ed Enaip Bergamo. 17 corsisti, di cui 10 residenti a Nembro, svolgeranno 64 ore dimensili in azienda guidati da alcuni docenti di Enaip Bergamo e da alcuni lavoratori specializzati dell’impresa celebre in tutto il mondo per i suoi scafi ed i suoi yacht. “Si tratta di un progetto pilota per inserire persone che, per svariate ragioni, hanno lasciato il mondo del lavoro dentro un progetto di autonomia lavorativa – dichiara Floria Lodetti, assessore ai Servizi alla Persona ed alla Famiglia di Nembro -. Tra le persone coinvolte ci saranno anche due donne: un vero segno di inclusione. Sono persone dai 19 ai 55 anni. Il comune di Nembro si impegna per investire sul lavoro per permettere alle persone in difficoltà di promuoversi umanamente. Con ...